В Киеве подожгли книжный магазин [ Редактировать ]
В Киеве неизвестные лица напали на книжный магазин, избили продавца, забрали деньги и подожгли магазин. Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.
"Киев, на ул. Строителей, 4 напали на книжный магазин. Избили продавца, забрали деньги, закрыли продавца в магазине и подожгли магазин", - говорится в сообщении.
На место происшествия приехали 3 пожарные машины, 2 скорой помощи и 2 автомобиля полиции.
Ранее мы сообщали о том, что в Ялте отдыхающую облили бензином и подожгли.
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