На небе убывающая Луна в Овне. Наконец-то можно расслабиться и успокоиться, нет смысла усердствовать, все необходимое само найдет вас. Убывающая луна поможет улучшить фигурку, откажитесь с сегодняшнего дня от мучного и сладкого.

Овен

Вы можете потерять голову от любви. Остерегайтесь ревности, иначе рискуете очень осложнить свои отношения. Доверяйте своему партнеру так, как он доверяет вам. Не стоит ворошить прошлое, это не принесет вам ничего, кроме разочарований.

Телец

Вам могут понадобиться силы, особенно для реализации творческих проектов. Решайте постепенно накопившиеся проблемы и проясняйте непонятные ситуации. Перестаньте жить, разрываясь на две стороны медали, определите, что для вас самое важное в мире.

Близнецы

Гороскоп на 30 августа для Близнецов говорит, что прилив энергии поможет справиться с большим объемом работы. Будьте крайне осторожными, слишком активная деятельность может стать причиной ухудшения отношений с коллегами. Учитесь действовать не в одиночку, а командой.

Рак

В личной жизни ждут перемены к лучшему. У свободных представителей знака появится возможность встретить свою вторую половину. Семейные Раки найдут способ укрепить семейные отношения.

Лев

Вы сумеете добиться успеха во многих сферах. Если вы еще не определились с полем деятельности, то будет такая возможность. Благодаря умению экономить вы сможете разобраться в собственных нуждах.

Дева

Финансовые проблемы выйдут на первый план. От вас потребуются определенные усилия для продвижения проектов и идей. Вечер проведите в кругу самых близких и любимых людей. Ответственно отнеситесь к своему здоровью, не злоупотребляйте спиртными напитками.

Весы

Вам стоит отдать старые долги и следить за состоянием финансов. Постарайтесь экономить время и не тратить его на бесполезные вещи. Не стоит злоупотреблять доверием близких людей, если цените их и хотите сохранить отношения.

Скорпион

Вы сможете многому научиться, общаясь с умными и опытными людьми, работающими в той же сфере, что и вы. Не забывайте старых друзей, которые когда-то помогли вам справиться со сложными моментами в жизни. Сделайте ставку на здоровый образ жизни.

Стрелец

Вам стоит экономить деньги и не поддаваться соблазну потратить большую сумму на вещи, от которых пока можно отказаться. Осторожнее отнеситесь к инвестициям в недвижимость, не доверяйте слухам и обещаниям заработать легкие деньги.

Козерог

Сегодня вас накроет волной любви и страсти, почувствуете необходимость в приключениях и сильных эмоциях. Полагайтесь на интуицию, она поведет вас в правильном направлении. Не переходите границы позволенного, если хотите оставаться в глазах других серьезной личность.

Водолей

Этот осенний день будет достаточно противоречивым. Не теряйте оптимизма и здравого смысла, это поможет вам решить любые, даже самые острые, проблемы. Будьте максимально настроены на позитив, тогда он сам придет и постучит к вам в дверь.

Рыбы

Нельзя ни в коем случае сомневаться в правильности сделанного выбора. Только будучи уверенными в своих действиях, вы сможете продемонстрировать другим всю силу и важность своего характера. От вас будет зависеть, сможете ли вы сохранить баланс между отношениями с коллегами и в семейном гнезде.

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