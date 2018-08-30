Пациент жестоко избил медсестру в Мелитополе [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области жестоко избили сотрудницу Территориального медицинского объединения. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму во время выполнения своих профессиональных обязанностей.
Так, 28 августа в приемный покой обратился нетрезвый житель Мелитополя. Мужчина пришел на перевязку и остался недоволен оказанными ему "услугами", сообщает местное издание gazeta.zp.ua.
Агрессивный пациент нанес медсестре удар головой в результате чего женщина получила травму.
На место происшествия были вызваны правоохранители, которые задержали дебошира.
До этого в школе Мелитополя забили до смерти бездомного.
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