Взрывы под Донецком: объявлен режим высшей тревоги [ Редактировать ]
На Донбассе возле контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Новотроицкое", "Березовое-1" и "Березовое-2" не прекращает гореть сухая трава и детонируют боеприпасы.
"Командующий объединенных сил Сергей Наев приказал продлить режим высшей тревоги на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" и контрольных постах "Березовое-1" и "Березовое-2" на юге от Донецка", - сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что вблизи контрольного поста "Березовое-2" продолжает гореть сухая трава. От огня детонируют минно-взрывные заграждения, а также неразорвавшиеся боеприпасы.
"Это создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц, которые следуют через линию разграничения", - уточнили в штабе.
Также в течение первых суток так называемого "школьного перемирия" на Донбассе обстреляли 13 населенных пунктов.
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