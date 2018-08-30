Илл.: возле КПП не прекращает гореть сухая трава и детонируют боеприпасы

На Донбассе возле контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Новотроицкое", "Березовое-1" и "Березовое-2" не прекращает гореть сухая трава и детонируют боеприпасы.

"Командующий объединенных сил Сергей Наев приказал продлить режим высшей тревоги на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" и контрольных постах "Березовое-1" и "Березовое-2" на юге от Донецка", - сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что вблизи контрольного поста "Березовое-2" продолжает гореть сухая трава. От огня детонируют минно-взрывные заграждения, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

"Это создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц, которые следуют через линию разграничения", - уточнили в штабе.

Также в течение первых суток так называемого "школьного перемирия" на Донбассе обстреляли 13 населенных пунктов.