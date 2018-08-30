Министерство регионального развития Украины запускает механизм "строительной амнистии" для ряда объектов недвижимости, в том числе гаражей, домов и дач.

"Этого решения ждут очень многие граждане, каждое пятое обращение к Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) сегодня по поводу "строительной амнистии". Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов", - сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко в Facebook.

Данный механизм в первую очередь касается частного сектора, ранее не успевшего зарегистрировать документы на свои гаражи, жилые, дачные, усадебные дома, которые были построены до 2015 года и имеют площадь не более 300 квадратных метров.

"Мы продолжаем срок принятия в эксплуатацию таких домов", - добавил Зубко.

При этом министр отметил, что порядок обследования и принятия в эксплуатацию не требует от граждан лишних справок. По словам Зубко, главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию.

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