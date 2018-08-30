Умер Иосиф Кобзон [ Редактировать ]
В Москве 30 августа в возрасте 80 лет скончался советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон.
27 июля певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 28 июля певец впал в состояние комы, сообщает lenta.ru.
Также пресс-секретарь Иосифа Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон.
У Иосифа Кобзона диагностировали рак в 2005 году.
Также известно, что Иосифа Кобзона похоронят в Москве.
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