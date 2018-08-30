Евросоюз заинтересован в отношениях с Россией - Макрон [ Редактировать ]
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Европейскому союзу необходимо выстраивать стратегические отношения с Турцией, а также "обновить" отношения с Россией, сложившиеся после холодной войны. Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.
По словам главы Франции, стратегические отношения с Турцией и Россией принесут стабильность.
"Мы заинтересованы в том, чтобы у ЕС были стратегические отношения с Турцией, а также с Россией, которые принесут стабильность, которые в долгосрочной перспективе будут более крепкими и согласованными", - подчеркнул Макрон в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Он также отметил, что отношения ЕС с Россией необходимо "обновить".
"Я думаю, что в таких вопросах, как кибербезопасность, оборона и стратегические отношения, можно представить очертания новых отношений между Россией и ЕС, которые соответствуют тому направлению, в котором движется Европа. Стабильность в регионе в наших интересах", - заявил президент Франции.
Ранее Макрон заявлял, что Европа не может полагаться на США.
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