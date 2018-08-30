Европейскому союзу необходимо выстраивать стратегические отношения с Турцией, а также "обновить" отношения с Россией, сложившиеся после холодной войны. Об этом в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.

По словам главы Франции, стратегические отношения с Турцией и Россией принесут стабильность.

"Мы заинтересованы в том, чтобы у ЕС были стратегические отношения с Турцией, а также с Россией, которые принесут стабильность, которые в долгосрочной перспективе будут более крепкими и согласованными", - подчеркнул Макрон в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Он также отметил, что отношения ЕС с Россией необходимо "обновить".

"Я думаю, что в таких вопросах, как кибербезопасность, оборона и стратегические отношения, можно представить очертания новых отношений между Россией и ЕС, которые соответствуют тому направлению, в котором движется Европа. Стабильность в регионе в наших интересах", - заявил президент Франции.

Ранее Макрон заявлял, что Европа не может полагаться на США.