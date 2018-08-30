Министерство информационной политики планирует до конца года потратить на популяризацию Украины в средствах массовой информации за рубежом около 35 миллионов гривен.

Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал журналистам госсекретарь МИП Артем Биденко, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что, в частности, популяризация на телеканале EuroNews по контракту будет стоить около 3 миллионов гривен.

Биденко добавил, что на другие сферы популяризации в СМИ, тендер по которым еще проходит, будет потрачено около 26 млн грн.

Ранее рекламное агентство Banda Agency создало для Украины бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), с помощью которого страну будут популяризировать в мире.

В Кабмине сообщали, что на разработку рекламного бренда страны Ukraine Now не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета.

Ранее мы сообщали, что Rozetka займет здание Главпочтамта в Киеве.