В Украину не пустили дипломата из России [ Редактировать ]
Пограничники не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину до 2023 года.
Об этом говорится на сайте ГПСУ.
"Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину. Он планировал попасть на территорию нашей страны через пункт контроля "Харьков-Пассажирский" поездом "Москва-Харьков", - говорится в сообщении.
При проверке документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В отношении иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.
Как отмечается, гражданин не пропущен на территорию нашей страны и возвращен в Российскую Федерацию.
Ранее мы сообщали, что Украина подготовила документы для расторжения Договора о дружбе с Россией.
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