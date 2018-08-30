Пограничники не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину до 2023 года.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

"Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину. Он планировал попасть на территорию нашей страны через пункт контроля "Харьков-Пассажирский" поездом "Москва-Харьков", - говорится в сообщении.

При проверке документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В отношении иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.

Как отмечается, гражданин не пропущен на территорию нашей страны и возвращен в Российскую Федерацию.

Ранее мы сообщали, что Украина подготовила документы для расторжения Договора о дружбе с Россией.