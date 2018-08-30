"Стороны должны взять на себя ответственность", - считает председатель ОБСЕ

Министр иностранных дел Италии, которая в 2018 году председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Энцо Моаверо Миланези призвал все стороны конфликта на востоке Украины взять ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, об этом итальянский дипломат заявил сегодня в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Поиск устойчивого разрешения кризиса в Украине и вокруг него среди главных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ", - подчеркнул Миланези.

"Стороны должны взять на себя ответственность на основе полного соблюдения режима прекращения огня и возобновления политического процесса в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата", - подчеркнул глава МИД Италии.

Ранее мы сообщали, что Украина разыскивает сотни пропавших на Донбассе.