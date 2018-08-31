Доллар в Украине стремительно растет [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 31 августа понизил курс гривны на 16 копеек – до 28,11 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 30 августа.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2811,6426 гривны (+16,3011);
– 100 евро – 3278,3753 гривны (+28,0565);
Напомним, что курс самой популярной криптовалюты, биткоина, снова обвалился.
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