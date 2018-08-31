Национальный банк Украины на 31 августа понизил курс гривны на 16 копеек – до 28,11 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 30 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2811,6426 гривны (+16,3011);

– 100 евро – 3278,3753 гривны (+28,0565);

Напомним, что курс самой популярной криптовалюты, биткоина, снова обвалился.