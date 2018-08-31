Там провели свої останні дні апостоли Петро та Павло

У центрі Рима завалився дах старовинного храму, відомого як церква Святого Йосипа-Обручника. Будівля була зачинена, її відкривали лише для весільних церемоній. Тому на момент обвалу всередині нікого не було. Чому покрівля не витримала з'ясовують фахівці.

Церкву звели ще в 17 столітті, над найстарішою в Римі Мамертинською в'язницею.

За переказами, там провели свої останні дні апостоли Петро та Павло.