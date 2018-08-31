У Римі завалився дах церкви Святого Йосипа-Обручника [ Редактировать ]
У центрі Рима завалився дах старовинного храму, відомого як церква Святого Йосипа-Обручника. Будівля була зачинена, її відкривали лише для весільних церемоній. Тому на момент обвалу всередині нікого не було. Чому покрівля не витримала з'ясовують фахівці.
Церкву звели ще в 17 столітті, над найстарішою в Римі Мамертинською в'язницею.
За переказами, там провели свої останні дні апостоли Петро та Павло.
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