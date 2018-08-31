На Донбасі підірвавшись на мінах загинули 482 людини [ Редактировать ]
482 людини загинули, підірвавшись на мінах, на сході України від початку війни. Серед них - 21 дитина. У Міноборони України зазначають, бойовики, здебільшого, використовують боєприпаси російського виробництва, заборонені міжнародними конвенціями.
І ще багато територій у зоні бойових дій лишаються нерозмінованими. Зараз там працюють близько трьохсот фахівців.
"Територія, яка зараз вважається небезпечною, складає приблизно 7 тис. кв. километрів - це тільки територія, яка підконтрольна уряду України. Можете собі уявити, приблизно таку ж цифру на тій території, яка зараз тимчасово не підконтрольна нашому уряду", - говорить Максим Комісаров, начальник управління протимінної діяльності Міністерства оборони України.
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