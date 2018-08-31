Женщина родила ребенка на станции метро [ Редактировать ]
В Варшаве на одной из центральных станций метро женщина родила ребенка. Об этом пишет "Корреспондент".
"Схватки начались во время поездки в подземке, поэтому рожала женщина прямо на станции. Ей помогали двое сотрудников полиции и ее муж", - говорится в сообщении.
Отмечается, что младенец родился без осложнений, это девочка. Теперь в варшавском метрополитене думают над тем, как отметить это событие.
Совсем недавно в Одессе женщина родила двойню прямо на пляже.
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