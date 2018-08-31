Пункт пропуску "Новотроїцьке" відновив свою роботу [ Редактировать ]
Пункт пропуску "Новотроїцьке" вранці відновив свою роботу. Пожежники загасили займання в цьому районі, повідомили у штабі.
29 серпня через обстріли бойовиків біля КПП загорілася суха трава, і це спричинило детонацію мін, тож командуванню довелося закрити пункт.
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