На лондонську Темзу запустили човен з переробленого пластику [ Редактировать ]
На лондонську Темзу запустили човен з переробленого пластику. Під час прогулянок на 12-місному судні, люди допомагатимуть очищувати річку.
Розробники кажуть, лондонці повинні зрозуміти, що сміття накопичується не лише в далеких океанах. Його чимало й у місцевих річках, але цьому можна зарадити. Це вже другий човен, який виготовили із переробленого непотребу.
За допомогою першогот із лондонських каналів виловили понад 750 пластикових пляшок.
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