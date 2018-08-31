Сміття накопичується не лише в далеких океанах

На лондонську Темзу запустили човен з переробленого пластику. Під час прогулянок на 12-місному судні, люди допомагатимуть очищувати річку.

Розробники кажуть, лондонці повинні зрозуміти, що сміття накопичується не лише в далеких океанах. Його чимало й у місцевих річках, але цьому можна зарадити. Це вже другий човен, який виготовили із переробленого непотребу.

За допомогою першогот із лондонських каналів виловили понад 750 пластикових пляшок.