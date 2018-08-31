Допомагають міжнародні партнери не лише технікою

Бійці штурмових підрозділів Корду провели тренування на навчальній базі. Спецпризначенці продемонстрували, чого навчилися під час курсу підготовки. Як пройшов вишкіл і що нового тепер буде в роботі спецпідрозділу? Знає Богдан Вербицький.

Затримати злочинців за лічені секунди та не допустити жертв. Таке завдання отримали майбутні бійці Корду. Фінальний іспит оперативники склали успішно.

"Ребята здесь не просто пришли получили значки и шевроны. Вот этот курс, насколько я понимаю 15 курсантов не прошли. А те, кто прошли это тяжелейшее испытание. Поэтому уровень квалификации крайне высокий", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Професійність поліцейського спецназу оцінили й американські партнери. Посол Сша в Україні - Марі Йованович нагородила випускників відзнаками, посольство передало нацпополіції одинадцять мікроавтобусів.

"Ми в посольстві Сполучених Штатів пишаємося своїм партнерством з вами - з Міністерством Внутрішніх справ та національною поліцією України в реформуванні поліції. У вашій новій роботі ви першими реагуватимете на небезпечні ситуації", - говорить Марі Йованович, посол США в Україні.

Утім, допомагають міжнародні партнери не лише технікою. А й методами навчання спецназівців. Головне нововпровадження - залучення службових собак під час штурму.

"Коли командир планує спецоперацію, то розраховує більше на життя собаки, чім офіцера. ну, ми всі розуміємо, що собаку тоже жалко, але таке життя", - говорить Олексій Руденко, заступник голови національної поліції України.

Знайомтеся. Це - Шерхан. Він вже побував на справжньому бойовому завданні. Впорався успішно. Злочинця затримали.

"Был случай в городе Харькове. в трьохкомнатной квартире забаррикадировался человек. угрожал взрывом всем подряд. запустили, он обнаружил человека, загнал его на кухню, а тот закрылся".

Та потоваришували напарники не відразу.

"Он меня покусал, показал кто есть, кто. Но потом я ему показал, кто я. Ну и так подружились".

Після випуску, працівники Корду відбудуть у десять обласних підрозділів. Тепер спецпризначенці працюватимуть у кожному регіоні нашої країни.