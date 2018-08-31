Что будет с ценами на газ для населения уже этой осенью?

Что будет с ценами на газ для населения уже этой осенью, и сможет ли Украина стать полностью энергетически независимой. Об этом говорил сегодня премьер Владимир Гройсман. Глава правительства побывал сразу в двух областях - Харьковской и Днепропетровской. Мои коллеги продолжат

В этом цеху Лозовского кузнечно-механического завода - делают броню для будущих украинских БТР.

Две недели сварочных работ, шлифовка, испытания и броня с трансмиссией для современных бронетранспортеров БТР-3 и БТР-4 идут дальше на завод Малышева.

"Мы делаем корпуса, красить люка на них навешивают и отправляют дальше на сборку на установку военной техники. В среднем мы можем делать 5, 6 корпусов", - говорит Алексей Куштым, замначальника цеха малых серий Лозовского кузнечно-механического завода.

Кроме бронетехники, на заводе производят легкую сельхозтехнику - бороны и плуги. Обеспечение заказами этого и других заводов области - один из главных вопросов, который сегодня обсуждали с премьером. Ведь в промышленности задействовано - более 150 тыс человек.

"Кожен третій в Харківськ області працює в промисловості, у нас завантаження підприємств, виробництва, а також створення нових робочих місць надзвичайно важливий, актуальний. Питання дуже таке нагальне, для того щоб у співпраці з Кабміном і з органами управління, із керівництвом держави вирішувати ті питання які є, завантажувати виробництво", - говорить Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Цена на газ - еще один острый вопрос этой осени. Премьер-министр говорит пока ее удается держать на прежнем уровне. Что будет зимой - станет понятно после переговоров с миссией МВФ.

"Ви знаєте, що є вимога наших міжнародних партнерів для того, щоб вирівняти ціну промислового газу, який коштує зараз приблизно біля 11 тисяч, і газа для населення в ціні. Це дуже чутливе питання для українців і для мене особисто. З 6 по 19 буде місія МВФ, ми будемо обговорювати питання, і пошук компромісу для того, щоб в першу чергу захистити українських громадян і вони не постраждали від цього, це дуже важливо", =- говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

В Днепропетровской области премьер приехал на шахту имени Героев Космоса. Это самое мощное угледобывающее предприятие. Только в прошлом году здесь выдали на-гора около 5 миллионов тон угля, включая и так называемый энергетический.

"Во всей мировой практике по добыче угля никто в таких мощных пластах не работал. То есть в условиях, где работает западный Донбасс - никому не удавалось работать в таких условиях".

Премьер-министр заявляет - Украина постепенно отказывается от потребления антрацита. Все больше предприятий начинают использовать энергетический уголь.

"Ми ще декілька років назад споживали понад 9 мільйонів загального балансу антрацитового вугілля, сьогодні вже 4, 3 мільйона. Тобто, ми зменьшили вдвічі. Можу сказати, що в цьому році ми ще чотири енергоблока переведемо на вугілля марки Г. Тобто завдання яке, більше нових лав, більше видобування вітчизнянного вугіляля для потреб енергетичного комплексу", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

А вот одна из главных задач правительства полная энергетическая независимость страны. По словам главы Кабмина - Украина должна не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и отправлять уголь на экспорт.