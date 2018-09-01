Автопилот Apple впервые попал в ДТП [ Редактировать ]
В штате Калифорния, США, случилась первая авария с участием автономного автомобиля Apple, находившегося под управлением компьютера.
24 августа автомобиль марки Lexus, на котором Apple испытывает систему автопилота, должен был сменить полосу, когда в него врезалась другая машина - Nissan Leaf. Оба транспортных средства получили повреждения, никто не пострадал, сообщило 31 августа автотранспортное управление Калифорнии, передает TechCrunch.
Автомобиль Apple перед столкновение двигался со скоростью около 1,5 км/ч, Nissan Leaf - примерно 24 км/ч.
Apple располагает примерно 50 машинами, предназначенными для испытания системы автопилота.
Примечательно, что по закону штата Калифорния за рулем таких автомобилей все равно должны находиться водители на случай, если компьютер допустит ошибку при управлении.
Тем временем сотрудники Tesla массово "бегут" работать в Apple.
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