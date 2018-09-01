Утром 1 сентября на Позняках в Киеве произошло ДТП с бетономешалкой.

Со слов водителя, он съезжал с проспекта Григоренка на проспект Бажана. В районе сужения дороги он решил притормозить. Спустя несколько секунд его грузовик потянуло влево и он снес оградительный забор, и вырвал опоры вместе с асфальтом. Всего разрушено около 30-35 метров ограждения. Осколки разлетелись на первые две полосы движения, сообщает "Информатор".

Как утверждает водитель, причиной ДТП послужила неисправность в тормозах. В аварии обошлось без пострадавших. У грузового авто повреждена передняя часть кабины.

Тем временем в Киеве на Большой Васильковской произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.