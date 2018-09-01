ДТП в Киеве: у бетономешалки отказали тормоза (фото, видео) [ Редактировать ]
Утром 1 сентября на Позняках в Киеве произошло ДТП с бетономешалкой.
Со слов водителя, он съезжал с проспекта Григоренка на проспект Бажана. В районе сужения дороги он решил притормозить. Спустя несколько секунд его грузовик потянуло влево и он снес оградительный забор, и вырвал опоры вместе с асфальтом. Всего разрушено около 30-35 метров ограждения. Осколки разлетелись на первые две полосы движения, сообщает "Информатор".
Как утверждает водитель, причиной ДТП послужила неисправность в тормозах. В аварии обошлось без пострадавших. У грузового авто повреждена передняя часть кабины.
Тем временем в Киеве на Большой Васильковской произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.
по теме
Страшное ДТП в центре Киева: мужчина вылетел из авто (видео)
в Киеве на Большой Васильковской произошло ДТП с участием нескольких иномарок
Масштабное ДТП под Бояркой: Lanos с людьми выбросило на "встречку" (фото)
В Боярке Ford врезался в Daewoo Lanos, от чего последний вылетел на встречную полосу и принял удар "в лоб"
Легковушка и инкассаторский фургон "не поделили" перекресток в центре Киева
После столкновения, спецфургон перевернулся - оба водителя утверждают, ехали на зеленый сигнал светофора
ДТП под Одессой: Range Rover кувыркался 100 метров (фото)
На трассе "Одесса-Рени" Range Rover проигнорировал сплошную линию разметки и врезался в микроавтобус
Жуткое ДТП на Крещатике: BMW снес девушку и умчался (видео)
В центре Киева автомобиль BMW сбил девушку и скрылся с места ДТП