Студент разбился насмерть, выпав из общежития КПИ (видео) [ Редактировать ]
1 сентября в Киеве в Соломенском районе в студенческом городке КПИ обнаружили труп студента первого курса химико-технологического факультета, выпавшего с 11 этажа.
Тело парня нашли на крыше пристройки у общежития №19, сообщает "Информатор".
По официальным данным полиции, погибший парень - 18-летний студент-первокурсник, который приехал из Донецкой области.
По словам свидетеля, парень сорвался с третьего этажа. Предполагают, что таким образом он пытался попасть в комнату общежития.
По факту гибели студента начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией - "несчастный случай".
Днем ранее в Днепре молодой парень и девушка покончили с собой. Пара вернулась из Киева и спрыгнула с балкона торгового центра "Мост-сити".
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