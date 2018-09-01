Исследователи из Мичиганского университета сделали свой прогноз касательно глобального потепления на ближайшие десятилетия.

При этом в своих исследованиях они обратились не к будущему, а к прошлому - изучили, как изменялась растительность на Земле по завершению последнего Ледникового периода тысячи лет тому назад.

Глобальное потепление – это путь на "неизведанную территорию", потому что в новейшей истории еще не происходило ничего подобного, поэтому так сложно предположить, что будет дальше, передают "Новости Ю".

Палеонтологическая летопись показывает, что природа очень чувствительна к колебаниям температуры. Дальнейшие выбросы углекислого газа могут привести к настоящей катастрофе, отметили специалисты. Потепление изменит количество углерода, который могут накапливать растения, водный баланс и глобальное биоразнообразие.

Пик последнего Ледникового периода произошел 21 тысячу лет назад. К раннему голоцену (12 тысяч лет назад) средние температуры на планете выросли на 4-7 градусов по Цельсию.

Если ничего не изменится, то потепление, которое в прошлом заняло 11 тысяч лет, может уложиться в гораздо более короткие сроки – 100-150 лет.

Исследователи изучили древнюю пыльцу и окаменелости растений из почти 600 регионов на всех континентах, кроме Антарктиды. Изменения классифицировались как "большие", "умеренные" или "низкие". Ученые также попытались установить, что влияло на экосистему – климатические колебания или деятельность человека (или крупных животных).

Оказалось, что в районах с максимальными "скачками" температуры происходили самые заметные изменения в растительном покрове. Это средние и высокие широты Северного полушария, южная часть Южной Америки, тропические и умеренные регионы Южной Африки, индо-тихоокеанский регион, Австралия, Новая Зеландия и Океания.

В 71% мест значительно изменился состав растительности, в 67% - ее структура, в 27-28% территорий наблюдались умеренные изменения.

В тех регионах, где климат практически не изменился, сохранилась и первозданная растительность.

Соотнеся результаты с сегодняшними реалиями, эксперты пришли к выводу – даже если полностью соблюдать Парижское соглашение по климату, определенные изменения все равно произойдут, но они затронут менее половины планеты. Если этого не сделать, то вся Земля начнет меняться, и неизвестно, как это отразится на населении.

Некоторые последствия глобального потепления уже видны. На западе США, в Австралии и в Евразии целые леса погибают от засухи. Также наблюдается большой рост количества насекомых и различных древесных болезней в ослабленных жарой растениях.

Что касается Украины, то ученые уже заявили, что страна превратится в пустыню, а курорт под Одессой уже превращается в соляную пустошь.