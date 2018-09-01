В Киевской области перевернулся Land Rover с семьей. Погибла 5-летняя девочка, еще двое детей получили травмы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В селе Балыко-Щученка, Кагарлицкого района, 23-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, с прицепом двигался по полевой дороге. Проезжая участок дороги с ямами, он не выбрал безопасную скорость, потерял управление и допустил опрокидывание автомобиля, говорится в сообщении.

Взрослые, не соблюдая правил перевозки детей в авто, посадили маленьких детей на водительское и переднее пассажирское сиденье. Впереди на сидении водителя сидел 5-летний мальчик. Также на переднем пассажирском сиденье находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек, 3 и 5 лет.

Старшая девочка скончалась на месте происшествия, мальчик и вторая девочка получил телесные повреждения. Взрослые от госпитализации отказались.

В этот же день в Киеве на Большой Васильковской произошло ДТП с участием нескольких иномарок: один из пострадавших от удара вылетел из авто.