В ДТП под Киевом разбилась семья с тремя детьми [ Редактировать ]
В Киевской области перевернулся Land Rover с семьей. Погибла 5-летняя девочка, еще двое детей получили травмы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В селе Балыко-Щученка, Кагарлицкого района, 23-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, с прицепом двигался по полевой дороге. Проезжая участок дороги с ямами, он не выбрал безопасную скорость, потерял управление и допустил опрокидывание автомобиля, говорится в сообщении.
Взрослые, не соблюдая правил перевозки детей в авто, посадили маленьких детей на водительское и переднее пассажирское сиденье. Впереди на сидении водителя сидел 5-летний мальчик. Также на переднем пассажирском сиденье находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек, 3 и 5 лет.
Старшая девочка скончалась на месте происшествия, мальчик и вторая девочка получил телесные повреждения. Взрослые от госпитализации отказались.
В этот же день в Киеве на Большой Васильковской произошло ДТП с участием нескольких иномарок: один из пострадавших от удара вылетел из авто.
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