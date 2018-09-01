В Вашингтоне буквально только что завершилась служба в национальном кафедральном соборе. Те, кто работал вместе или дружил с Джоном Маккейном, собрались, чтобы почтить его память.

За всеми событиями следит мой коллега Дмитрий Анопченко, у него узнаем подробности.

Дима, здравствуй, расскажи как сегодня проходило прощание с сенатором Маккейном?

Катя, то, что бросалось в глаза - за торжественностью сумели не растерять искренности. Даже происходящее здесь, в кафедральном соборе Вашингтона, это ведь вовсе не заупокойная служба.

Ее назвали "прославление жизни Джона Маккейна". И все, что происходило сегодня - это не о смерти, не о бренности бытия, не о страданиях. Это возможность сказать "спасибо" человеку, которого собравшиеся любили и помнят.

И когда накануне с Джоном Маккейном прощались американцы - это опять было не о скорби, а об уважении и о памяти. Только представьте - бесконечная очередь, в которой под палящим солнцем нужно провести как минимум три часа.

Огромное количество людей, многие из которых приехали из соседних штатов. И когда ,наконец заходишь в здание - люди молча стоят, склонив головы. Были и те, кто плакал - это люди, знавшие Маккейна лично. Но в основном американцы говорили с нами больше о благодарности. Вот послушайте.

"Я восхищаюсь этим человеком и его принципами - и благодарна за все, чем он пожертвовал ради нашей страны".

"А я пришел поблагодарить Маккейна за всю его работу, за все, что он делал годами. И взял с собой сына - чтобы он посмотрел на великого человека и понял, что значит патриотизм для каждого из нас".

"Он ведь единственный был настоящим героем и патриотом".

Об этом же сегодня, во время службы, говорили друзья Маккейна. Да, хватало и слез, но было и много улыбок, потому что вспоминали светло. Сенатор еще при жизни попросил, чтобы прощальные слова сказали два президента - Джордж Буш и Барак Обама, оба - несмотря на то, насколько они разные, - были для него друзьями. И вот что они говорили.

"Мы придерживались разных политических взглядов, часто оказывались в разных лагерях. Джон никогда не стеснялся прямо сказать мне, если я облажался, а по его мнению, было это чуть ли не каждый день. Но несмотря на все это, я всегда им восхищался. Его жизнь, каждый ее поворот, каждый поступок - это был тест. Который он раз за разом достойно выдерживал", - говорит Барак Обама, президент США (2009-2017) .

В соборе среди приглашенных был и Петр Порошенко. Это его частный визит, в рамках которого президент утром провел встречу с конгрессменами, по его словам, обсуждали противодействие второму "северному потоку", а затем участвовал в службе - и это его дань памяти Джону Маккейну.

"І буквально одної із моїх останніх зустрічей з ним - це було рішення спільно вирушити до наших морських піхотинців, які тримають оборону в районі Широкіно. І за 10км до підїзду - служба безпеки мені повідомила, що почався артилерійський обстріл по позиції, куди ми їхали, і я назавжди, на все життя запамятав його слова, шо в найважчі і в найнебезпечніші часи вашої історії, пане президент, я - з вами", - говорит Петр Порошенко, президент Украины .

Отмечу, что все эти дни здесь очень много прессы, прощание с Маккейном в прямом эфире транслируют многие телеканалы. Но завтра, во время похорон - не будет ни одной камеры и ни одного журналиста. Только близкие.