Петр Порошенко в Вашингтоне простился с Джоном Маккейном [ Редактировать ]
В Вашингтоне буквально только что завершилась служба в национальном кафедральном соборе. Те, кто работал вместе или дружил с Джоном Маккейном, собрались, чтобы почтить его память.
За всеми событиями следит мой коллега Дмитрий Анопченко, у него узнаем подробности.
Дима, здравствуй, расскажи как сегодня проходило прощание с сенатором Маккейном?
Катя, то, что бросалось в глаза - за торжественностью сумели не растерять искренности. Даже происходящее здесь, в кафедральном соборе Вашингтона, это ведь вовсе не заупокойная служба.
Ее назвали "прославление жизни Джона Маккейна". И все, что происходило сегодня - это не о смерти, не о бренности бытия, не о страданиях. Это возможность сказать "спасибо" человеку, которого собравшиеся любили и помнят.
И когда накануне с Джоном Маккейном прощались американцы - это опять было не о скорби, а об уважении и о памяти. Только представьте - бесконечная очередь, в которой под палящим солнцем нужно провести как минимум три часа.
Огромное количество людей, многие из которых приехали из соседних штатов. И когда ,наконец заходишь в здание - люди молча стоят, склонив головы. Были и те, кто плакал - это люди, знавшие Маккейна лично. Но в основном американцы говорили с нами больше о благодарности. Вот послушайте.
"Я восхищаюсь этим человеком и его принципами - и благодарна за все, чем он пожертвовал ради нашей страны".
"А я пришел поблагодарить Маккейна за всю его работу, за все, что он делал годами. И взял с собой сына - чтобы он посмотрел на великого человека и понял, что значит патриотизм для каждого из нас".
"Он ведь единственный был настоящим героем и патриотом".
Об этом же сегодня, во время службы, говорили друзья Маккейна. Да, хватало и слез, но было и много улыбок, потому что вспоминали светло. Сенатор еще при жизни попросил, чтобы прощальные слова сказали два президента - Джордж Буш и Барак Обама, оба - несмотря на то, насколько они разные, - были для него друзьями. И вот что они говорили.
"Мы придерживались разных политических взглядов, часто оказывались в разных лагерях. Джон никогда не стеснялся прямо сказать мне, если я облажался, а по его мнению, было это чуть ли не каждый день. Но несмотря на все это, я всегда им восхищался. Его жизнь, каждый ее поворот, каждый поступок - это был тест. Который он раз за разом достойно выдерживал", - говорит Барак Обама, президент США (2009-2017) .
В соборе среди приглашенных был и Петр Порошенко. Это его частный визит, в рамках которого президент утром провел встречу с конгрессменами, по его словам, обсуждали противодействие второму "северному потоку", а затем участвовал в службе - и это его дань памяти Джону Маккейну.
"І буквально одної із моїх останніх зустрічей з ним - це було рішення спільно вирушити до наших морських піхотинців, які тримають оборону в районі Широкіно. І за 10км до підїзду - служба безпеки мені повідомила, що почався артилерійський обстріл по позиції, куди ми їхали, і я назавжди, на все життя запамятав його слова, шо в найважчі і в найнебезпечніші часи вашої історії, пане президент, я - з вами", - говорит Петр Порошенко, президент Украины .
Отмечу, что все эти дни здесь очень много прессы, прощание с Маккейном в прямом эфире транслируют многие телеканалы. Но завтра, во время похорон - не будет ни одной камеры и ни одного журналиста. Только близкие.
по теме
В Украине почтили память Джона Маккейна
Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования, а также отметил важную роль Маккейна в защите нашей страны на международной арене
Порошенко встретился с советником президента США: о чем говорили
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что объединенная позиция цивилизованного мира с лидерством США сможет остановить агрессию России
Петр Порошенко простился с Джоном Маккейном (фото, видео)
Петр Порошенко принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном
США подпишут новое торговое соглашение вместо NAFTA - СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать новый договор вместо соглашения о свободной торговле
В Конгрессе США проходит церемония прощания с Джоном Маккейном
В американском конгрессе сейчас проходит церемония прощания с Джоном Маккейном. С утра почести воздали первые лица государства, и буквально только что двери Капитолия открыли для всех - люди съехались со всей Америки