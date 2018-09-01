Гуманитарная миссия "Женщины за мир" подарила учебные принадлежности школьникам Светлодарска и Мироновки [ Редактировать ]
Наталья Королевская с гуманитарной миссией "женщины за Мир"посетила Светлодарск и Мироновку. Школьники получили все необходимое для учебы. К акции по сбору помощи присоединились женщины со всех регионов Украины.
Благодаря мужеству и преданности своей профессии, учителя не прекращали занятия ни на один день, несмотря на обстрелы. Участники гуманитарной миссии "Женщины за Мир" призвали политиков объединить все усилия, чтобы вернуть мир в Украину дипломатическим путем.
"Не прошло и дня, чтобы не слышно было разрывов снарядов. Здесь люди привыкли ко всему и не смотря ни на что все школы открылись. сделали своими силами, силами местной власти ремонты. Женщины со всей Украины передали подарки этим детям. Для нас очень важно показывать смелым, сильным людям, что мы о них помним, мы о них знаем", - говорит Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционный блок".
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