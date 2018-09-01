В Киеве открыли современный школьный стадион благодаря поддержке "Фонда Александра Третьякова" [ Редактировать ]
Первый звонок на футбольном поле. В Святошинском районе столицы открыли самый большой в столице школьный стадион. Этого подарка дети ждали два года. На открытии побывали и наши корреспонденты.
В день знаний ученики 254-й школы собрались не во дворе альма-матер, а на стадионе. К празднику первого звонка в этом году им преподнесли подарок - футбольное поле.
"Это результат большого совместного коллективного труда. Сегодня имеем самый большой в Киеве, пожалуй и в Украине школьный стадион с искусственным покрытием. Это полноразмерный футбольный стадион хозяевами которого будут дети", - говорит Николай Чернецкий, помощник народного депутата Александра Третьякова.
Стадион построили за шесть месяцев, но финансирования, а это 8,5 миллионов гривен - ждали почти два года. Поле построили с использованием современных технологий. Заниматься на нем комфортно можно будет круглый год.
"Ми відкриваємо цей сучаний футбольний стадіон з штучним покриттям завдякі районній програмі, завдяки допомозі народного депутата Олександра Третякова і встигнути до першого вересня. Ще дуже гарно, що на стадіоні можуть займатися як уроками фізичної культури, так і тренуватися наші юні спортсмени, так і проводити сучасні змагання. Тому ви бачите, що це стадіон може приймати не тільки міські, а й обласні змагання", - говорит Владимир Каретка, председатель Святошинской районной администрации Киева.
Первыми новое поле опробовали школьники.
"Перше вересня лінійки і открили нове поле, я еще на нем не стоял и еще ничего про нього не знаю".
"Это очень круто, нам теперь будет где заниматься, в футбол будет где играть".
Столичный Святошин уже называют спортивным районом, ведь только за прошлый год здесь открыли 15 спортивных площадок. На очереди еще семь.
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