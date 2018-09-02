Биткоин: курс криптовалюты резко вырос [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного снижения, снова вырос.
Теперь за монету предлагают $7 193,24
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $298,332
- Ripple $0,34665;
- Bitcoin Cash $616,50.
Напомним, что 1 сентября украинской гривне исполнилось 22 года.
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