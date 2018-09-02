В Николаеве, в квартире дома по улице 3-й Слободской, нашли труп мужчины. Им оказался профессор Николаевского национального университета имени Сухомлинского Николай Шитюк. Об этом сообщает "Новостям-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Николай Шитюк был найден с ножом в спине в съемной квартире. Женщина, которая сдала ему квартиру на три часа, по истечении этого времени начала звонить своему арендатору, однако его телефон не отвечал. Когда она приехала на квартиру, то обнаружила квартиранта с ножом в спине без признаков жизни.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, эксперты. Тело убитого Николая Шитюка после проведения всех оперативно-следственных действий на месте было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

С какой целью Николай Шитюк оказался на съемной квартире, и что именно там произошло, предстоит выяснить следствию.

Профессор Шитюк был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года.

Он автор свыше 200 научных работ, опубликованных как в нашей стране, так и за рубежом. С 2008 года занимал должность директора учебно-научного института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.

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