Наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во время патрулирования у оккупированного поселка Роза возле Мариуполя Донецкой области потеряли связь со своим беспилотником. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 1 сентября.

"Во время выполнения полета мини-БПЛА у населенного пункта Роза (не подконтрольный украинскому правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя) патруль миссии потерял связь с БПЛА из-за препятствия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что препятствия беспилотнику могли создать в любом районе в радиусе нескольких километров. Команде миссии ОБСЕ не удалось вернуть летательный аппарат.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе зафиксировали вражеские беспилотники.