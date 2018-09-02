ОБСЕ потеряла связь с беспилотником на Донбассе [ Редактировать ]
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во время патрулирования у оккупированного поселка Роза возле Мариуполя Донецкой области потеряли связь со своим беспилотником. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 1 сентября.
"Во время выполнения полета мини-БПЛА у населенного пункта Роза (не подконтрольный украинскому правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя) патруль миссии потерял связь с БПЛА из-за препятствия", - сказано в сообщении.
Отмечается, что препятствия беспилотнику могли создать в любом районе в радиусе нескольких километров. Команде миссии ОБСЕ не удалось вернуть летательный аппарат.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе зафиксировали вражеские беспилотники.
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