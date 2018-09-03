Наташа Королева подала иск на Украину в Европейский суд [ Редактировать ]
Российская певица Наташа Королева, подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета ей въезда в Украину.
12 октября 2016 года СБУ запретила Наталии Порывай (настоящее имя певицы) въезд в Украину на пять лет. Она, по данным спецслужб, "создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины и совершению противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины" и "посредством СМИ поддерживает действия России по аннексии Крыма", сообщает liga.net.
В январе ей было разрешено прилететь в Киев, в котором она родилась, на похороны бабушки, и в это время певица попыталась обжаловать запрет, но Верховный суд ей отказал.
По словам Порывай, иск уже якобы находится в ЕСПЧ, однако певица не знает, началось ли его рассмотрение.
"Пока только подали, отправили документы", - сказала она, выразив надежду, что суд станет на ее сторону. Певица считает, что это будет "торжеством здравого смысла", так как она, по ее словам, "без вины репрессированный человек".
В июле Кассационный административный суд Верховного Суда Украины признал законным запрет СБУ в 2016 году на въезд Королевой в Украину.
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