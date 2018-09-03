25 лет назад в 1993 году певец Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября". За это время композиция успела стать настоящим хитом. А в последние годы соцсети "разрываются" от количества картинок и шуток про 3 сентября.

Автором музыки является Игорь Крутой, автор текста - Игорь Николаев. Аранжировщиком выступил Евгений Кобылянский, который тогда был музыкальным руководителем оркестра Шуфутинского.

Как рассказывал Михаил Шуфутинский, песню "3 сентября" Игорь Крутой написал сначала для другого исполнителя, но не был уверен, что тот певец захочет ее выполнять. Однако песня очень понравилась самому Шуфутинскому.

"Третье сентября он показал мне случайно. Я послушал и должен сказать, что из всех песен, которые мне показывал до этого, она мне больше понравилась. Не знаю почему, но есть какой-то в ней магнетизм, она притягивает к себе. И я просто говорю - я должен ее спеть, она мне нравится", - рассказал Шуфутинский.

Текст песни "3 сентября"

Все не то, все не так.

Ты - мой друг, я - твой враг.

Как же так все у нас с тобою?

Был апрель, и в любви мы клялись,

Но, увы, пролетел желтый лист

По бульварам Москвы.

Третье сентября - день прощания,

День, когда горят костры рябин.

Как костры, горят обещания

В день, когда я совсем один.

Я календарь переверну -

И снова третье сентября.

На фото я твое взгляну -

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын, -

Все хотят теплоты и ласки.

Мы в любовь, как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

3-е сентября, день прощания.

День, когда горят костры рябин,

Как костры, горят обещания.

В день, когда я совсем один,

Я календарь переверну -

И снова 3-е сентября.

На фото я твое взгляну -

И снова 3-е сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября.

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября.

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