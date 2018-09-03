400 ув'язнених втекли із в'язниці на південній околиці лівійської столиці Тріполі. За повідомленнями поліції, наглядачі не змогли перешкодити бунту - боялися за власні життя.

Заворушення між в'язнями почалися, коли вони дізналися про сутички поблизу тюрми. Збройні зіткнення між ворогуючими угрупованнями в південних і західних передмістях лівійської столиці не припиняються вже тиждень. Через це у Тріполі напередодні президент оголосив надзвичайний стан.

У результаті сутичок загинуло понад 40 людей, десятки отримали поранення. Більшість з них - мирні жителі.