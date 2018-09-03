У Лівії з в'язниці втекли 400 ув'язнених [ Редактировать ]
400 ув'язнених втекли із в'язниці на південній околиці лівійської столиці Тріполі. За повідомленнями поліції, наглядачі не змогли перешкодити бунту - боялися за власні життя.
Заворушення між в'язнями почалися, коли вони дізналися про сутички поблизу тюрми. Збройні зіткнення між ворогуючими угрупованнями в південних і західних передмістях лівійської столиці не припиняються вже тиждень. Через це у Тріполі напередодні президент оголосив надзвичайний стан.
У результаті сутичок загинуло понад 40 людей, десятки отримали поранення. Більшість з них - мирні жителі.
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