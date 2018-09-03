На Прикарпатті заморозили всі будівельні та ремонтні роботи [ Редактировать ]
Конфлікт інтересів в міському середовищі виник на Прикарпатті. Там назріває будівельний скандал. Після рішення суду - в області заморозили всі будівельні та ремонтні роботи. Хто і чому судиться з владою? - розкажуть наші кореспонденти.
Будівельний колапс в Івано-Франківській області виник ось через ці очисні споруди в Коломиї. Сім років тому будівельна компанія "Буд-Енерго-Стандарт" проводила тут реконструкцію вартістю шість мільйонів гривень. Але Івано-Франківська обладміністрація заплатила лиш половину.
"В тих об'ємах, які виконані, прийняті - не було до кінця поставлене обладнання. Ми, як державна інституція - не маємо права платити, якщо були такі зауваження, і ці зауваження не виправлені шляхом добудови", - говорить Володимир Рачкевич, директор департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА.
Аби повернути свої гроші - представники фірми звернулися до суду. Позов задовольнили, і тепер рахунки облдепартаменту будівництва - заблоковані.
"Призупинилося будівництво і ремонт освітніх закладів 142 - 25 садочків, 15 об'єктів спортивного напрямку, в загальному - це сотні мільйонів", - говорить Володимир Рачкевич, директор департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА.
Чи проводила фірма реконструкцію очисних споруд - ми вирішили перевірити самі.
"Це ще не ремонтоване, потрібно це все відбивати, відчищати. Воно це все проржавіло. - Тут, як я розумію, реконструкції не було? - Ні, взагалі не було реконструкції".
"На той момент, коли я прийшов і заступив на посаду - це було в 2015 році - то очисні споруди виглядали незадовільно і були в жахливому стані. Частина басейнів була розгерметизована", - говорить Богдан Федорук, заступник міського голови Коломиї.
Відремонтувати планують увесь об'єкт. Частину робіт уже виконали. Чому ж доводиться здійснювати ремонт повторно? Запитати про це у представників фірми нам не вдалося - номер телефону виявився недійсним.
"- Доброго дня це фірма "Буд-Енерго-Стандарт"? - Нет. Это частный номер. Кстати, не одна вы звоните, постоянно звонят".
Будівельна фірма "Буд-Енерго-Стандарт" зареєстрована у Запоріжжі. За даними сайту "Наші гроші", її керівництво неодноразово підозрювали в несплаті податків і завищенні вартості ремонтних робіт. Більш того - підприємство фігурувало в справі про організацію конвертаційного центру. Щодо реконструкції очисних споруд у Коломиї, в поліції відкрили кримінальне провадження.
по теме
В Ивано-Франковской области заморозили все строительные и ремонтные работы
Строительный простой. Почему и по чьей вине приостановили все ремонтные работы в Ивано-Франковской области?
Наташа Королева подала иск на Украину в Европейский суд
Российская певица Наташа Королева подала иск в Европейский суд по правам человека против Украины
В Прикарпатье десятки домов проваливаются под землю
Над заброшенными солевыми шахтами и пустотами стоит почти половина зданий в Калуше, и обвалы здесь не редкость - под землю уже ушли шесть домов
Жители Вишневого требуют остановить незаконное строительство
В Вишневом под Киевом застраивают территорию, которую выделили под городской парк
На Прикарпатті містяни вимагають відремонтувати дороги
Ось-ось може завалитися і півстолітній автомобільний міст у Болехові, що на Прикарпатті. З вимогою відремонтувати дорогу містяни напередодні перекрили трасу. Чи почули людей чиновники, дивімося далі. Міжнародна траса Стрий-Чернівці. Біля в'їзду в місто Болехів - машини, фури, автобуси - кілометрові черги в обидва боки. місцеві перекрили дорогу