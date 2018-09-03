Правительство Венгрии определилось с кандидатурой нового посла в Украине. Иштван Ийдярто - один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД. Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Ийдярто, чья сегодняшняя должность является аналогом заместителя министра в Украине, отвечает в венгерском МИД за культурную дипломатию.

Ийдярто родом с Закарпатья. Он родился в Берегове в 1963 году. Еще в советское время переехал в Будапешт.

У Ийдярто за плечами - годы работы в Москве. В 2010-2014 годах он работал послом в России. Ранее РФ тоже входила в его зону ответственности.

Для назначения нового посла Украине нужно согласовать его кандидатуру, однако с этим у Ийдярто возникли проблемы.

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