Будапешт выбрал кандидатуру нового посла в Украине [ Редактировать ]
Правительство Венгрии определилось с кандидатурой нового посла в Украине. Иштван Ийдярто - один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД. Об этом говорится в статье "Европейской правды".
Ийдярто, чья сегодняшняя должность является аналогом заместителя министра в Украине, отвечает в венгерском МИД за культурную дипломатию.
Ийдярто родом с Закарпатья. Он родился в Берегове в 1963 году. Еще в советское время переехал в Будапешт.
У Ийдярто за плечами - годы работы в Москве. В 2010-2014 годах он работал послом в России. Ранее РФ тоже входила в его зону ответственности.
Для назначения нового посла Украине нужно согласовать его кандидатуру, однако с этим у Ийдярто возникли проблемы.
Ранее мы писали о том, что посол Украины в США призвал добиваться освобождения Сенцова.
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