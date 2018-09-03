Девятиклассница оставила предсмертную записку и сбросилась с 14 этажа [ Редактировать ]
В одном из лицеев Харькова ученица девятого класса покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Салтовском шоссе, 73-Б. По словам силовиков, девушка прыгнула с балкона 14 этажа, от полученных травм она скончалась на месте.
Перед смертью школьница написала записку, в которой она попросила никого не винить в своей смерти.
Известно, что ученица лицея проживала вдвоем с матерью. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о том, что молодая пара оставила записку с розами и покончила с собой.
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