В Днепре женщина во время прогулки с собакой заметила в кустах связанного щенка. Девушка подумала, что он мертв, но тот неожиданно зашевелился. Об этом пишет "В Городе".

Пес не мог попить, поесть и даже просто встать, так как животному перемотали конечности и морду. Спасительница кинулась снимать с него изоленту, а в это время из кустов к ней вышли еще два щенка.

Девушка отвезла бедолагу в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницы и пообещали, что пес будет жить. Но после лечения ей забрать животное некуда, поэтому она ищет щенкам хозяев, чтобы над ними больше никто не смог поиздеваться.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина выбросил щенка из окна.