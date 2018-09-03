В Днепре щенка обмотали изолентой и бросили умирать в кустах (фото) [ Редактировать ]
В Днепре женщина во время прогулки с собакой заметила в кустах связанного щенка. Девушка подумала, что он мертв, но тот неожиданно зашевелился. Об этом пишет "В Городе".
Пес не мог попить, поесть и даже просто встать, так как животному перемотали конечности и морду. Спасительница кинулась снимать с него изоленту, а в это время из кустов к ней вышли еще два щенка.
Девушка отвезла бедолагу в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницы и пообещали, что пес будет жить. Но после лечения ей забрать животное некуда, поэтому она ищет щенкам хозяев, чтобы над ними больше никто не смог поиздеваться.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина выбросил щенка из окна.
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