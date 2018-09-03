В Киеве первокурсник устроил кровавую резню студентам [ Редактировать ]
В Киеве 17-летний студент первого курса одного из вузов в День знаний напал с ножом на других студентов.
Пострадали двое студентов, которым юноша нанес многочисленные ножевые ранения.
"1 сентября, примерно в час ночи молодой человек пришел в общежитие Национального авиационного университета, расположенного по улице Нежинской в Киеве и пытался проникнуть в помещение. У входа у него возник конфликт со студентами-жильцами этого общежития, которые не пускали его внутрь", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева 3 сентября.
Возмущенный молодой человек достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела.
В прокуратуре сообщили, что в результате инцидента один студент был тяжело ранен, другой получил легкие телесные повреждения.
Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.
Несколькими днями ранее в центре Киева произошла драка между футбольными фанатами, которая окончилась стрельбой.
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