На Оболони посреди улицы нашли труп [ Редактировать ]
В Киеве на Оболони посреди улицы нашли труп пожилого мужчины. Документов при себе он не имел. Об этом сообщает Depo.Киев.
Трагедия произошла на улице Рокоссовского на Минском массиве.
На место прибыла "скорая", но медики лишь констатировали смерть мужчины.
Трууп лежит на земле и накрыт черным мешком. Людей, которые потеряли связь с родными сегодня в столице, просят обратиться в полицию.
Ранее мы писали о том, что зять похитил из морга труп тещи.
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