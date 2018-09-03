Андрей Доманский повел в первый класс свою четвертую дочь - Киру / Фото: из Instagram

В 2018 году 1 сентября совпало с субботой, поэтому часть учебных заведений решили перенести День знаний на понедельник, 3 сентября.

Большинство украинских знаменитостей провожали своих детей в школу именно 3 сентября.

Все дети с нетерпением ждут еще и школьных каникул. Мы подготовили для вас график каникул на учебный год 2018/2019.