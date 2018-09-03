День знаний: как украинские звезды провожали детей в школу [ Редактировать ]
В 2018 году 1 сентября совпало с субботой, поэтому часть учебных заведений решили перенести День знаний на понедельник, 3 сентября.
Большинство украинских знаменитостей провожали своих детей в школу именно 3 сентября.
Все дети с нетерпением ждут еще и школьных каникул. Мы подготовили для вас график каникул на учебный год 2018/2019.
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