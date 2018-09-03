Вашингтон готовий збільшити поставки Україні зброї, заявив спеціальний представник Держдепу Курт Волкер. Про яке саме озброєння йдеться і коли його можуть надати, у Вашингтоні розбирався Дмитро Анопченко.

В оборонному бюджеті США наступного року закладено 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Ось тільки що саме отримає Київ і чи відновлять постачання летального озброєння, довгий час було предметом обговорень у високих вашингтонських кабінетах. Звучали як оптимістичні прогнози - мовляв, "надання Джавелінів відкрило "вікно можливостей", і далі все буде куди простіше", так і оцінки песимістів - мовляв, "Білий дім зробив виняток, але далі не захоче ще більше ускладнювати відносини з Москвою".

І ось тепер фінальна відповідь пролунала. Від спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера. В інтерв'ю газеті Guardian дипломат був відвертим і дуже чітким у формулюваннях.

Сказав, Вашингтон готовий збільшувати поставки озброєнь Києву. При цьому головним завданням в Штатах вважають зміцнення військово-морського флоту і ППО країни, і адміністрація Трампа "абсолютно готова", і далі виділяти летальну зброю.

Курт Волкер не назвав в цьому інтерв'ю конкретні види, але опитані нами експерти зізнаються: зараз йдуть переговори про постачання анти-корабельних ракет, щоб стримати російську "повзучу агресію" або навіть можливий повноцінний наступ в Азовському морі. Україна також розраховує отримати системи протиповітряної оборони - мінімум три комплекси вартістю по 750 мільйонів доларів кожен. Сума, необхідна для їх закупівлі, значно перевищує усе закладене у бюджеті Конгресом. Однак частину коштів може виділити Держдепартамент в рамках програм військової допомоги союзникам.

А Курт Волкер цим інтерв'ю зробив, мабуть, найголовніше - чітко дав зрозуміти, що політика Білого дому залишається незмінною. І що надання "Джавелінів" не було лише політичним сигналом Москві і Києву, а "вікно можливостей" дійсно відчинене.