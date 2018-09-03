Польські слідчі почали огляд уламків літака президента Польщі Качинського. Усі 8 років по трагедії росіяни не допускали польську сторону до решток ТУ-154. 2016 року поляки відновили розслідування катастрофи, цим займається урядова підкомісія.

У січні 2017 року польські слідчі заявили, що мають докази вибуху на борту повітряного судна. Це також підтвердили американські дослідники. У РФ цю версію категорично відкинули.

Нагадаю, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак, на борту якого перебували 88 осіб, що належали до політичної та військової еліти Польщі, серед них тодішній президент країни Лех Качинський з дружиною.