Равнение на НАТО. Масштабные международные учения "Быстрый трезубец-2018" стартовали во Львовской области. Такие маневры проводятся ежегодно. Чем удивили нынешние расскажет Галина Якушко.

9 часов утра. Двое украинских военных поднимают сине-желтое знамя над Центром миротворчества и безопасности на Яворивском полигоне. Следом за ним - флаг США. Так начинаются международные учения Украины и НАТО "Быстрый трезубец".

Американец Томасс Бентли в праздничном головном уборе, привез его из Теннесси.

"Это кавалерийская шляпа. На ней - мое звание, дальше эмблема кавалерийского полка и золотая лента, которая свидетельствует, что я офицер. Это традиция, наши военные носили такие еще сто лет назад", - рассказывает Томас Бентли, офицер 278 Бронекавалерийского полка Вооруженных сил США.

Вступительную речь произносит Мари Йованович. Посол США в Украине уверяет: Америка вместе с Украиной будет бороться за восстановление ее суверенитета и территориальной целостности.

"С начала конфликта США предоставили помощь в сфере безопасности на сумму более двух миллиардов долларов. Украинские военные, солдаты, эффективно используют эту помощь, когда дают отпор одному из самых опасных противников в мире", - говорит Мари Йованич, посол США в Украине.

Американцы, канадцы, британцы, литовцы и военные из еще десятка стран-участниц НАТО приехали в Украину работать инструкторами. Всего около восьмисот тренеров будут обучать защитников Светлодарской Дуги - 54 отдельную механизированную бригаду. В программе - тактика ведения боя, боевое слаживание и тактическая медицина - все по стандартам Северо-атлантического альянса.

"Метою даного навчання є набуття спроможності підрозділами ЗСУ, інших військових формувань щодо виконання спільних бойових завдань з підрозділами країн членів та партнерів НАТО у виконанні завдань у міжнародних операціях", - говорит Эдуард Москалев, соруководитель учений "Быстрый Трезубец".

"Это выдающаяся возможность для стран-союзников и партнеров бок о бок поработать с украинскими воинами, поделиться своими навыками. Мы также заинтересованы сделать из самого ценного ресурса Украины, ее людей - лучших профессионалов, которыми они только могут стать", - говорит Тим Кливленд, полковник Вооруженных сил США.

Учения продлятся две недели. Полученный опыт, утверждают украинские военные, смогут использовать на Донбассе.