В больнице с подозрением на отравление одна сотрудница предприятия

В Кривом Роге - утечка хлора. На местном водоканале, во время переливания реагентов в трубах не выдержал уплотнитель. В результате в воздух попало около 30 килограммов хлора. Образовалось облако, площадью примерно 100 квадратных метров.

Спасатели быстро ликвидировали аварию и сбили облако, чтобы оно не накрыло населенные пункты. Ближайший - село Радушное. находится в 5 километрах от водоканала. Эвакуировать людей не пришлось. В больнице с подозрением на отравление одна сотрудница предприятия. Ее жизни ничего не угрожает.

"Отделениями было выполнено, с применениями специальных костюмов, перекрыта была основная задвижка, включения водяных завесов и подача воды для охлаждения и осаждения остатков хлора", - рассказывает Владислав Смоляний, пресс-офицер Криворожского горноспасательного отряда.