В Кривом Роге произошла утечка хлора [ Редактировать ]
В Кривом Роге - утечка хлора. На местном водоканале, во время переливания реагентов в трубах не выдержал уплотнитель. В результате в воздух попало около 30 килограммов хлора. Образовалось облако, площадью примерно 100 квадратных метров.
Спасатели быстро ликвидировали аварию и сбили облако, чтобы оно не накрыло населенные пункты. Ближайший - село Радушное. находится в 5 километрах от водоканала. Эвакуировать людей не пришлось. В больнице с подозрением на отравление одна сотрудница предприятия. Ее жизни ничего не угрожает.
"Отделениями было выполнено, с применениями специальных костюмов, перекрыта была основная задвижка, включения водяных завесов и подача воды для охлаждения и осаждения остатков хлора", - рассказывает Владислав Смоляний, пресс-офицер Криворожского горноспасательного отряда.
по теме
На водоканалі Кривого Рогу стався витік хлору
На водоканалі Кривого Рогу стався витік хлору. Під час переливання реагенту виникла аварія - у трубах не витримав ущільнювач, в результаті чого у довкілля потрапило до 30 кілограмів їдкої речовини. У повітрі повисла велика хмара хлорного газу
В России прогремел взрыв на военном заводе: есть жертвы
В пятницу, 31 августа, в Дзержинске Нижегородской области России на оборонном заводе имени Свердлова по производству взрывчатки и боеприпасов произошел взрыв
В Кривом Роге водитель убил 5-летнюю девочку и сбежал
В Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 сбил ребенка и скрылся. Правоохранители объявили план перехват
В Кривом Роге спасатели застряли в лифте по пути на место убийства
25 августа в Кривом Роге в доме по улице Гетьманская произошло убийство
Выбросилась из окна: МОМО в Украине нашла первую жертву (фото)
В Кривом Роге выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя девочка, в чем обвиняют суицидальную игру МОМО.
У Кривому Розі в маршрутці вибухнув вогнегасник, постраждало двоє людей
У Кривому Розі на Дніпропетровщині в маршрутці під час руху рвонув вогнегасник. Постраждало двоє людей - водій та пасажирка. Чоловік від госпіталізації відмовився, а 56-річну жінку терміново доправили до міської лікарні. Від вибуху в рейсовому автобусі відлетіло крило. За попередньою версією фахівців Укртрансбезпеки, вогнегасник не витримав спеки