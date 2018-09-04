Стихія зруйнувала майже чотири сотні будинків

Дев'ять людей загинули, ще троє зникли безвісти внаслідок повеней у в'єтнамській провінції Тханьхоа. На півночі та в центрі країни кілька днів не вщухали зливи.

Найбільше від негоди потерпають чотири північні провінції В'єтнаму. Там "велика вода" призвела також до численних зсувів ґрунту.

Стихія зруйнувала майже чотири сотні будинків. У райони лиха відрядили рятувальників.