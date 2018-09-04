У ЄС вирішили подовжити індивідуальні санкції проти Росії [ Редактировать ]
У Євросоюзі вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні санкції проти російських політиків і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.
За даними журналіста, інформацію мають озвучити завтра.
"Європейські дипломати подовжили санкції на 6 місяців, про це теж буде офіційно оголошено в середу. Подовжили вони їх проти депутатів з Росії і сепаратистів на Донбасі і в Криму - загалом це 154 людини і 44 організації. Дипломати ЄС підкреслюють, що з боку Росії не було виконано вимог для зняття санкцій", - говорить Рікард Йозвяк, кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі.
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