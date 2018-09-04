В Японии из-за приближения тайфуна "Джеби" к западному побережью страны авиакомпании отменили около 570 внутренних рейсов. Об этом сообщает NHK.

Как сообщается, отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.

Отмечено, что "Джеби" стал двадцать первым по счету тропическим штормом, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По данным национального метеорологического управления Японии, в настоящее время скорость ветра в центральной части шторма составляет 45 м/с, а порывов - достигает 60 м/с. Побережья Японии он, как ожидается, достигнет в первой половине дня.

Кроме того, в связи с приближением мощного тропического шторма при канцелярии премьер-министра страны создан кризисный штаб по сбору информации, который будет координировать действия местных властей и спасательных служб.

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