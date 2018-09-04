На Донбасі бойовики поранили двох українських військових [ Редактировать ]
Російські бойовики й надалі нехтують перемир'ям, про яке домовились у Мінську. За добу 20 ворожих обстрілів, двох українських бійців поранено.
Окупанти цілили по позиціях у районі Донецька та на Приазов'ї. Шість атак зафіксовано вже сьогодні. Наші військові були змушені відкривати вогонь у відповідь.
Розвідка повідомляє про двох знищених найманців.
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