На Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов [ Редактировать ]
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центр штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, противник при этом не применял… Противник заметно увеличил количество обстрелов, во время "школьного" перемирия ", - говорится в сводке.
По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Мироновский, Зайцево, Шумы, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское" - сказано в сообщении.
С начала текущих суток позиции ВСУ были обстреляны шесть раз, добавили в штабе. "На Донецком направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Красногоровки, на Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское и Широкино. Потерь среди наших защитников нет" - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе после вражеских обстрелов вспыхивают пожары.
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