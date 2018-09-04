За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центр штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, противник при этом не применял… Противник заметно увеличил количество обстрелов, во время "школьного" перемирия ", - говорится в сводке.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Мироновский, Зайцево, Шумы, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское" - сказано в сообщении.

С начала текущих суток позиции ВСУ были обстреляны шесть раз, добавили в штабе. "На Донецком направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Красногоровки, на Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское и Широкино. Потерь среди наших защитников нет" - говорится в сообщении.

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