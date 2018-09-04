Четверо рятувальників постраждали під час пожежі в Одесі. Напередодні ввечері там зайнялося на станції техобслуговування, вибухнули газові балони, обвалився дах. Полум'я охопило понад 200 квадратих метрів.

Під час гасіння сталося кілька вибухів. З вогнем боролися понад півсотні надзвичайників. Постраждалих пожежників із різними травмами доправили до лікарні. Причини займання встановлюють.

"Перша ланка газо-дымо- захисної служби, яка зайшла у приміщення, булла завалена елементами конструкції будівлі, виникло декілька вибухів. Природа вибухів наразі встановлюється", - говорить Олександр Крицький, заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області.