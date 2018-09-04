Во вторник, 4 сентября, Верховная Рада Украины открыла девятую сессию. Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий. В зале зарегистрировались 375 народных депутатов.

В сессионный зал пришел весь состав Кабинета министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом.

Глава парламента Андрей Парубий обратился к народным депутатам и гостям Рады с трибуны:

Я уверен, что в этом зале мы сможем работать системно и ответственно... Один из важных вопросов - это сектор безопасности, который мы должны продолжить реформировать в соответствии со стандартами НАТО... Евроатлантический выбор Украины является ключевым, поэтому я заявляю о своей поддержке этого предложения о закреплении его в Конституции.

Также спикер напомнил, что депутаты в ходе девятой сессии должны будут принять бюджет на 2019 год, продолжить реформу парламента, а также рассмотреть целый ряд вопросов для проведения президентских и парламентских выборов. В частности, сформировать новую ЦИК и завершить работу над Избирательным кодексом ко второму чтению, чтобы в октябре начать его рассмотрение в парламенте.

Парубий призвал парламентариев до конца текущей сессии принять изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, а также принять закон о языке.

Согласно повестке дня, депутаты намерены рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются преодоления пиратства и ряда других вопросов интеллектуальной собственности.

Также депутаты планируют определиться относительно проектов законов о внесении изменения в статью 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" по упорядочению процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим сотрудниками и ограничению возможности размещения офисов в многоэтажках, а также внести изменения в некоторые законодательные акты Украины (относительно передачи имущества в государственную и коммунальную собственность).

В повестке дня предусмотрено также рассмотрение законопроекта, необходимого для функционирования Государственного бюро расследований, и проекта закона о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

Сессия будет закрыта 25 января 2019 года.

Ранее мы писали о том, что Порошенко озвучил предложения по изменениям Конституции Украины.